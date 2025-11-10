فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في تمام الساعة التاسعة صباحًا دون تأخير، للإدلاء بأصواتهم، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل اللجنة بالإدلاء بصوته.

وشهدت لجنة مدرسة محمد كُريم الابتدائية المشتركة إقبالًا كثيفًا من الناخبين قبل فتح صناديق الاقتراع، خاصة من فئة الشباب.

وتسلم القضاة المشرفين على الانتخابات أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين وتوجه بها إلى اللجان في التاسعة صباحا، حيث تأكدوا من تأمين منافذ اللجان وتوافر كل أدوات التصويت من أقلام جافة وصناديق اقتراع وأقفال بلاستيكية.

وتضم محافظة الجيزة 12 دائرة انتخابية، و775 لجنة اقتراع فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بها 6 ملايين و634 ألفا و318 ناخبًا.

وبحسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، تعد محافظة الجيزة من محافظات المرحلة الأولى للاقتراع، والتي تشمل ١٤ محافظة، وهي الجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم والإسكندرية ومطروح والبحيرة.