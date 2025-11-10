محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة، حيث قدم التهنئة إلى نيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وتوابعها، وجميع الإخوة الأقباط، مؤكدًا حرص الدولة على دعم قيم الوحدة الوطنية والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا شاروبيم وعدد من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة، الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه الزيارة التي تجسد روح المحبة والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين في محافظة قنا.

وتفقد المحافظ أرجاء الدير، حيث زار كنيسة مريم المجدلية، واطلع على محتويات المكتبة التي تضم معرضا لمنتجات مشغل الدير من ملابس الخدمة والمعمودية ومستلزمات الكنائس والملابس النسائية وألعاب الأطفال والهدايا التذكارية.

كما اختتم جولته بتفقد كنيسة مارجرجس الروماني الأثرية، التي تعود إلى القرن الرابع الميلادي، والتي جددت في عهد نيافة الأنبا شاروبيم، مشيدا بقيمتها الدينية والتاريخية كأحد أبرز المزارات الروحية في صعيد مصر.

وأكد محافظ قنا أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة لترسيخ مبادئ السلام والتسامح والعيش المشترك، مشددا على أن مصر ستظل نموذجا فريدا في الوحدة الوطنية تحت راية الوطن.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا شاروبيم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا على زيارته ومشاركته أبناء الكنيسة احتفالاتهم، مؤكدًا أن هذه اللفتة الطيبة تعكس عمق العلاقات التي تجمع أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم.

ويُذكر أن الشهيد العظيم مارجرجس يُعد من أبرز قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولد في كبادوكيا بآسيا الصغرى، وكان ضابطا في الجيش الروماني عرف بإيمانه وشجاعته، واستشهد في مطلع القرن الرابع الميلادي. ويقام له سنويا احتفال كبير بدير المحروسة، يشارك فيه آلاف الزوار من مختلف محافظات مصر.