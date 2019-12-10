 الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس للتحالف جنوبي السعودية - بوابة الشروق
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الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة تجسس للتحالف جنوبي السعودية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 4:09 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 4:09 م

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي، قبالة نجران السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية (يتبعون الجماعة)، تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف) في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران السعودية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم السبت الماضي عن إسقاط طائرة تجسس للتحالف في جازان السعودية.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية ضد الحوثيين منذ مارس 2015، في دعم لسلطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم بشكل شبه دائم في العاصمة السعودية الرياض.

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