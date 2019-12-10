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انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.
وهبط نيكي 0.25 في المئة ليصل إلى 23372.39 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المئة مسجلا 1720.67 نقطة.