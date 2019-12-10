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شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

انخفض مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وهبط نيكي 0.25 في المئة ليصل إلى 23372.39 نقطة في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المئة مسجلا 1720.67 نقطة.