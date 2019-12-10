 بوتين يصف رجلا جورجيا قتل في برلين بأنه قاطع طريق ضالع في الإرهاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يصف رجلا جورجيا قتل في برلين بأنه قاطع طريق ضالع في الإرهاب

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم 16 أغسطس آب 2019 - صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع يوم 16 أغسطس آب 2019 - صورة لرويترز من وكالة سبوتنيك الروسية
موسكو - (د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 1:29 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 - 1:50 ص

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، مساء الاثنين، إن الرجل الجورجي الذي قتل في برلين كان "قاطع طريق" شارك في هجمات إرهابية على مدنيين، في إشارة من جانبه إلى قضية قتل أثارت فضيحة دبلوماسية.

كانت ألمانيا قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها طردت اثنين من الدبلوماسيين الروس بدعوى أن روسيا لم تتعاون بما فيه الكفاية مع التحقيق في مقتل الرجل الجورجي /40 عاما/.

وتشتبه السلطات الألمانية في تورط الدولة الروسية في إطلاق النار الذي وقع في متنزه بوسط برلين في أغسطس.

وتردد أن الضحية قد قاتل إلى جانب الانفصاليين الشيشان في عملية تمرد دموية ضد الدولة الروسية.

 


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