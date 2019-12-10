برنامج الأغذية العالمي يطالب بفتح ممرات إنسانية آمنة بمحافظة تعز اليمنية

طالب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بفتح ممرات إنسانية آمنة بمحافظة تعز، لإيصال المساعدات الإنسانية، داعياً أطراف الصراع في اليمن إلى إحترام مهمتها الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الأسر الأكثر إحتياجاً في تعز.

وأعلن برنامج الأغذية في بيان أوردته قناة العربية الحدث اليوم الثلاثاء، أنه يعتزم افتتاح مركزاً جديداً للأمم المتحدة قريباً في مديرية "التربة" غربي تعز، لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية الموزعة، مشيراً إلى أنه يقدم حالياً مساعدات لمليون و 600 ألف مستفيد في جميع مديريات محافظة تعز، عبر منفذ واحد يعاني من ازدحام شديد، الأمر الذي يؤثر على إيصال المساعدات بالفاعلية المطلوبة.