مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لفظ شخص، أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة، اليوم الخميس؛ إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها أسفل الطريق الإقليمي بالقُرب من نزلة بلبيس بالشرقية.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي أسفل الطريق الإقليمي بالقُرب من نزلة بلبيس.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى بلبيس المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.