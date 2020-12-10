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تنسيقية شباب الأحزاب: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ملف سد النهضة

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 1:47 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 1:47 ص

قال محمد السباعي، المتحدث الإعلامي لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن زيارة وفد التنسيقية للسفارة الأمريكية تناول بعض الموضوعات الثنائية خاصة العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين مصر وأمريكا.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الزيارة تناولت عدة موضوعات، منها: «التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قضايا الشرق الأوسط والدول المحيطة، ملف سد النهضة، التحول الرقمي».

وحول ملف سد النهضة، أكد أهمية الملف على المستوى الإقليمي والعالمي، متابعًا: «على المجتمع الدولي الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه القضية بشكل أو بآخر، خصوصًا أن المفاوضات استمرت لعقد من الزمن بوساطات مختلفة».

وذكر أن السفير الأمريكي بالقاهرة يرى أهمية ملف سد النهضة على المستوى الإقليمي، مضيفًا: «المجتمع الدولي والجانب الأمريكي يهمه حل مل تلك الأزمات بشكل أو بآخر».

وكان وفد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أجوناثان كوهين، وذلك في مقر السفارة الأمريكية.

وتناول اللقاء عدة جوانب منها: التعرف على نواب مجلس الشيوخ الجدد، والحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، والتأكيد على دور مصر المحوري إقليميا ودوليا، وأهم الملفات التي تأتي على رأس أولويات نواب مجلس الشيوخ في المرحلة القادمة.

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