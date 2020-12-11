الإمارات ترحب بقرار المغرب باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية مع إسرائيل

أشادت دولة الإمارات بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء المغربية كافة.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، على موقف دولة الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب الشقيق في سيادته على كافة أراضيه، مؤكدة على أهمية القرار الأمريكي في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما رحبت دولة الإمارات بقرار المملكة المغربية الشقيقة استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.



وأشادت الوزارة بقرار المغرب السيادي، معربة عن أملها في أن يكون لاستئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.



كما أعربت الوزارة عن أملها بأن يساهم هذا الاتفاق في دعم سعي المنطقة المشترك لتحقيق الأمن والازدهار.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الخميس، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.



وأعلنت الإدارة الأمريكية أن التطبيع بين إسرائيل والمغرب حصل بموجب اتفاق تم التفاوض عليه بمساعدة الولايات المتحدة.



وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ أغسطس الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان.