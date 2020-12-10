مصدر: السوبر الإفريقي في قطر بدلا من القاهرة

كشف مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان لن تُلعب في القاهرة كما كان معلنا في وقت سابق، وعوضا عن ذلك ستقام في قطر في موعد يحدد لاحقا.

وقال المصدر: «السوبر سيستمر في قطر كما هو ولن يُلعب في مصر كما كان مقررا، لأن الشركة الراعية رفضت أن يتم نقله إلى مصر بسبب العقد بين الاتحادين القطري ونظيره الإفريقي».

وأضاف: «وبالتالي المباراة بين الأهلي ونهضة بركان ستلعب في قطر في موعد يحدد لاحقا، حتى الآن لا نعلم بعد متى لكن الساعات المقبلة ستشهد توضيحا أكثر لموعد اللقاء».

ويقام اجتماع اللجنة التنفيذية لكاف اليوم الخميس، على أن يتبعه اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة.