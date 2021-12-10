محمد الرشيدي: مصر حققت انجازات عديدة في مجال حقوق الإنسان في عهد السيسي

قال النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الانسان والذي يواكب 10 ديسمبر، يعد احتفالا مختلفا هذا العام، حيث تهتم القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان ، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر ٢٠٢١ والتي تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان السياسية والمدنية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن الدستور المصري كفل حماية كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية و جعل من التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى ان النظام السياسي في مصر يقوم علي ترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة في الحقوق ووالواجبات دون أي تمييز.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر حققت في عهد السيسي انجازات وطنية هامة وعديدة في مجال حقوق الإنسان على كافة المستويات، من بينها إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ما انتهجته الدولة المصرية في هذا الصدد يؤكد أنها حولت الشعارات إلى حقيقة، ولم تكتف بكلمات رنانة في هذا الملف، فحاربت الإرهاب لأنها آمنت بأن الحق في الحياة من أهم حقوق الإنسان.

وذكر النائب، أن الدولة خلال الفترة الماضية عملت على توفير حياة كريمة لكل المصريين من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس مؤخرا والتي تغير حياة 60 مليون مواطن، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات وهذه من أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.