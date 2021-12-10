الصحة: لم نصل إلى ذروة الموجة الرابعة من كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر لم تصل حتى الآن إلى ذروة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، متابعًا أن أرقام الإصابات التي تسجلها مصر خلال هذه الأيام في استقرار ملحوظ.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية"الحياة"، اليوم الخميس، أن المعلومات الواردة من منظمات الصحة عن متحور"أوميكرون" لا تدعوا للقلق، مضيفًا أنه على الرغم من سرعة انتشاره إلا أن الإصابات به لا تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأضاف، أن نسبة المرضى بالعناية المركزة المصابين بـ"أوميكرون" أقل من "دلتا بلس"، وكذلك الاحتياج إلى الأوكسجين أقل بنسبة 9%.

واستكمل، أن الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا هي جرعة معززة لفئات معينة وهم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، متابعًا أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى هذه الفئات بمكان وموعد أخذ الجرعة المعززة وذلك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.