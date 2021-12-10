مديرة مكتب ميركل: المستشارة السابقة تخطط لكتابة سيرتها السياسية

تخطط المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لكتابة سيرتها السياسية.



وقالت مديرة مكتب ميركل، بياته باومان، في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية في عددها المقرر صدوره غدا السبت: "المستشارة لا ترغب في سرد حياتها بالكامل. إنها تريد أن توضح قراراتها السياسية الرئيسية بعباراتها الخاصة مع التطرق إلى مسار حياتها".



وذكرت باومان أن الكتاب سيكون مشروع مشترك بينها وبين ميركل، مشيرة إلى أنها تتعاون مع ميركل منذ قرابة 30 عاما.



وبحسب باومان، سيستغرق إعداد الكتاب ما يتراوح بين عامين لثلاثة أعوام، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد دار النشر التي ستتولى إصداره.



وسلمت ميركل أول أمس الأربعاء مهام منصبها لخليفتها الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، وذلك بعد أن قضت قرابة 16 عاما في منصبها. ووقعت العديد من الأزمات في عهد ميركل، من بينها الأزمة المالية العالمية وأزمة جائحة كورونا.