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نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، يوم ترفيهي للطلاب من ذوي الهمم، وذلك ضمن فعاليات احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم تحت شعار "قادرون باختلاف"، والتي نظمتها محافظة جنوب سيناء للطلاب والطالبات من ذوي الهمم على مستوى كافة مدن المحافظة.

واستمتع أكثر من 500 طالب وطالبة من ذوي الهمم وذويهم بعرض الدولفين بمدينة شرم الشيخ، بدعوة من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وكان قد أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تفعيل البروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء، ومؤسسة "حلم" لجعل مدينة دهب أكثر إتاحة لذوي الهمم، وذلك من خلال إقامة أعمال خاصة بالمدينة تساعد ذوي الهمم.

وجرى خلال البروتوكول انطلاق أسبوع الإتاحة بمدينة دهب بالتعاون مع مؤسسة "حلم" وأحد الشركات الكبرى العاملة في مجال الإنشاءات، وذلك لجعل مدينة دهب أكثر إتاحة لذوي الهمم.