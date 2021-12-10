بريطانيا: ارتداء الكمامات إلزامي في أغلب الأماكن المغلقة بإنجلترا

صار ارتداء الكمامات إلزاميا اعتبارا من اليوم الجمعة في أغلب الأماكن المغلقة بإنجلترا، بما في ذلك دور العرض السينمائي والمسرحي، والكنائس، في ظل تشديد القيود للحد من انتشار المتحور أوميكرون.

ووصف مستشار علمي للحكومة البريطانية تشديد القيود بأنه "شر لابد منه"، قائلا إن هذه الخطوة ليست رد فعل مبالغا فيه على الإطلاق.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن ارتداء الكمامات سيطبق كذلك في المتاحف والمعارض والمراكز المجتمعية والملاعب الرياضية.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "ذا دايلي تليجراف" عن مصدر في الحكومة البريطانية، لم تفصح عن هويته، القول إن من "المرجح للغاية" أن يقتصر عدد الزائرين في مرافق الرعاية الاجتماعية على ثلاثة أشخاص، وذلك في إطار خطط يبحثها وزراء بالحكومة.

وأعلنت هيئة الأمن الصحي في بريطانيا أنه تم تسجيل 817 حالة إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون في البلاد حتى أمس الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة يأتي في الوقت الذي حثت فيه هيئة الصحة العامة في اسكتلندا المواطنين إلى إلغاء حفلات عيد الميلاد (الكريسماس)، في رسالة تعارضت مع اقتراح بوريس جونسون بأن الاحتفالات في إنجلترا يجب أن تستمر على الرغم من دعوته الموظفين إلى العمل من المنزل.

وقال مدير علوم الصحة العامة في هيئة الصحة باسكتلندا نيك فين إنه يجب على المشاركين في الاحتفالات تأجيل تجمعاتهم حتى إشعار آخر، وذلك للمساعدة في جهود الحد من انتشار المتحور الجديد.

وفي سياق متصل، قال البروفيسور جون إدموندز، من كلية لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة، إن حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون قد تصل إلى 60 ألف حالة يوميا في المملكة المتحدة بحلول عيد الميلاد (الكريسماس).

وقال البروفيسور إدموندز، وهو عضو في المجموعة الاستشارية العلمية الحكومية لحالات الطوارئ (سيج)، إن هذا المتحور ربما ينتشر بصورة أسرع في إنجلترا مما هو عليه في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن تدابير الخطة (ب) التي أعلنها رئيس الوزراء بوريس جونسون "لم تكن رد فعل مبالغا فيه على الإطلاق".

وأضاف البروفيسور إدموندز في ندوة عبر الإنترنت للجمعية الملكية للطب أمس الخميس أن من "المرجح للغاية" وجود كثير من حالات الإصابة بمتحور أوميكرون داخل المجتمع البريطاني على خلاف ما أظهرته الفحوصات، مشيرا إلى أن من المتوقع ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع المقبلة.

وحذر وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد من أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في بريطانيا قد تصل إلى مليون حالة بنهاية الشهر الجاري.