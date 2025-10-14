عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية

يبحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال جولة أوروبية تشمل إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير مجالات التعاون؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

ومن المقرر أن يلتقي الملك عبدالله مع قداسة البابا لاون الرابع عشر بابا الفاتيكان، في أول لقاء لهما منذ تنصيب البابا، وذلك بحضور الملكة رانيا العبد الله.

وفي روما، يلتقي عاهل الأردن مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ويترأس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جولة جديدة من اجتماعات العقبة، وهي المبادرة التي أطلقها عام 2015 لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، والتي حققت نجاحات على مدار السنوات الماضية.

وفي بودابست، يعقد الملك عبدالله لقاءات مع الرئيس الهنغاري الدكتور تاماس سوليوك، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان، وأعضاء البرلمان الهنغاري، لتوسيع آفاق التعاون بين الأردن والمجر.

كما يشارك في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" التي تترأسها سلوفينيا هذا العام، وهو الزعيم الوحيد المدعو من خارج دول جنوب أوروبا للعام الثاني على التوالي.

وفي ليوبليانا، سيجري الملك مباحثات مع رئيسة جمهورية سلوفينيا نتاشا بيرك موسار ورئيس الوزراء الدكتور روبرت غولوب لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي.