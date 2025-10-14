سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، بأنّ 3985 أسيرا فلسطينيا تحرروا في صفقة طوفان الأحرار على ثلاث مراحل، وقال إن ذلك نتاج ملحمة بطولية سطرها أبناء الشعب الفلسطيني بدمائهم وتضحياتهم.

وقال المكتب في بيان، إن المرحلة الأولى جرت بتاريخ 23 نوفمبر 2023 وشملت تحرير (71 سيدة - 169 طفلا بمجموع 240 أسيرًا).

وأضاف أن المرحلة الثانية جرت بتاريخ 19 يناير 2025، وشملت تحرير (294 أسيرًا مؤبدًا - 294 أسيرًا بأحكام عالية - 71 سيدة - 95 طفلًا - 1024 أسيرًا من غزة، بمجموع 1778).

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة جرت بتاريخ 13 أكتوبر الجاري، وشملت تحرير (250 أسيرًا بالمؤبد والأحكام العالية - سيدتان - 15 طفلًا - 1700 أسيرا من غزة، بمجموع 1967).

ولفت إلى أن قوافل المحرَّرين في صفقة طوفان الأحرار تهل إلى الحرية في مشهدٍ تاريخي يسطره الشعب الفلسطيني بالدم والتضحيات.

وأوضح أن تحرر الأسرى اليوم هو ثمرة ملحمة بطولية ونضال طويل وعطاء متواصل قدمه أبناء شعبنا على مذبح الحرية والكرامة، وفاء للأسرى والمسرى والقضية المقدسة.

وتابع: «ما نشهده اليوم من تحرر الأسرى الأبطال وعلى رأسهم أصحاب المؤبدات، يرسخ لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية».

وبارك المكتب هذا التحرير للأسرى وعائلاتهم، مشددا على أن هذه اللحظات المباركة تؤكد على قدسية قضية الأسرى للشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله.

ووجه تحية فخر واعتزاز لأهالي غزة، الذين بصبرهم وصمودهم كتبوا هذه اللحظة العظيمة، وفتحوا أبواب الحرية لرفاق القيد بدمائهم.

وشدد إعلام الأسرى على أن هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى، وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني.