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الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء بالسعودية

وكالات
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:31 م | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 9:31 م
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، الإثنين المقبل.

وقال الديوان الملكي السعودي: "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الإثنين الموافق 9 من شهر جمادى الأولى 1443هـ حسب تقويم أم القرى".

وأضاف: "على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

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