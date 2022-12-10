 قوات الدفاع الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية قرب 13 مستوطنة - بوابة الشروق
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قوات الدفاع الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية قرب 13 مستوطنة

د ب أ
نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:15 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:15 ص
تصدت قوات الدفاع الأوكرانية، لهجمات روسية، قرب 13 مستوطنة، أمس الجمعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم"، اليوم السبت.

كما شنت القوات الروسية خمسة هجمات صاروخية وحوالي 20 غارة جوية، أمس الجمعة، وفتحت النار باستخدام أنظمة الصواريخ متعددة الانطلاق "إم.إل.آر.إس"، أكثر من 60 مرة.

ويستمر التهديد بشن ضربات صاروخية على نظام الطاقة في أوكرانيا والبنية التحتية الحساسة في مختلف أنحاء البلاد.

كما قصفت القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرنية، أمس الجمعة، أربعة مواقع قيادة روسية وخمس مجموعة من الأفراد والذخيرة والمعدات العسكرية.

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