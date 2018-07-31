هنأ الإعلامي عمرو الليثي، المنتخب المغربي، بمناسبة فوزه على البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم «فيفا قطر 2022».

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «ألف ألف مبروك لفريق المغرب العظيم، شرفتونا بهذا النصر العظيم وبإذن الله القادم أجمل، وحلمنا أن منتخب المغرب إن شاء الله يحصل على كأس العالم».

الف الف مبروك لفريق المغرب العظيم شرفتونا بهذا النصر العظيم و باذن الله القادم اجمل و حلمنا ان منتخب المغرب ان شاء الله يحصل علي كاس العالم — Amr Ellissy (@amrellissy) December 10, 2022

وكتب منتخب المغرب التاريخ، من خلال الفوز على منتخب البرتغال بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب «الثمامة»، في إطار منافسات دور الثمانية بكأس العالم (فيفا قطر 2022).

وجاء هدف الفوز عن طريق يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة (42)، ليقود «أسود الأطلس»، لدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الإفريقية والمنتخبات العربية.

وأصبح المنتخب المغربي المنتخب الثالث الذي يضمن مقعدًا في المربع الذهبي، بتأهل منتخبي كرواتيا والأرجنتين أمس الجمعة، على حساب البرازيل وهولندا على الترتيب.