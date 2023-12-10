كامل الوزير يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وعقب إدلائه بصوته، دعا الوزير كافة المصريين للنزول والمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، لتأكيد رسالة للعالم بأننا شعب واعي بمعنى الديموقراطية ويفهم جيدا معنى الحرية والحق في تقرير المصير بإرادة حرة ومطلقة.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم»