محافظ الغربية يواصل جولاته الميدانية لمتابعة اللجان وسير العملية الانتخابية الرئاسية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية في المحافظة الغربية، حيث أجرى جولة ميداني لتفقد محيط وعدد من لجان مركزي زفتى والسنطة.

وتفقد المحافظ، بمركز زفتى لجان مدرسة مختار كامل "مغتربين"، ومدرسة الشهيد أبو الخير الإعدادية بنين، والشهيد أحمد نبيل عمارة، وعثمان بن عفان، وعمرو بن العاص الرسمية للغات، مدرسة الشهيد فرج طعيمة الابتدائية.

وفي مركز السنطة تفقد المحافظ، لجان مدرسة السنطة الثانوية المشتركة، والشهيد شوقي عرفة، والشهيد عبد الحليم أحمد الجندي، الوحدة الصحية المنشية الكبرى، وعزبة المنشاوي للتعليم الأساسي، معهد فتيات السنطة "مغتربين".

وحرص المحافظ، على التأكد من توافر كل سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية.

والتقى عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجهًا الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

وأشاد بالوعي الجماهيري لدى المواطن، والذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، مثمنًا دور الشباب والمرأة الواضح في العملية الانتخابية، مضيفا أن مشهد تواجد الناخبين بكثافة أمام اللجان يبرهن أن شعب مصر يحب وطنه ويشارك في صنع قراره.

والتقى المحافظ، عددا من الناخبين الشباب، معربًا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية مما يدل على وعيهم، من جهتهم أعرب الشباب عن سعادتهم بهذا المشهد المشرف لعروس الدلتا.

وأكد أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وفي جو من الديمقراطية والشفافية مع استمرار التصويت في كل لجان العاصمة دون معوقات.

وكانت محافظة الغربية، قد أنهت تجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان والاستراحات، في قرى ومدن مراكز المحافظة، وتم توفير كل الإمكانات والاحتياجات والدعم اللوجستي على مستوى اللجان الانتخابية.

وأشار إلى أن محافظة الغربية المحافظة الأولى من نوعها التي أطلقت حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واستهدف الحملة تحفيز جميع المواطنين، للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية؛ لتوصيل رسالة للعالم أجمع على كون مصر دولة ديمقراطية فاعلة ومصيرها بيد أبنائها، وأن المصريين سيشاركون بقوة في صناعة القرار، واختيار قائد لسفينة الوطن في المرحلة القادمة، وسط كل هذه التحديات التي تواجه العالم من حولنا.

يذكر أن الانتخابات في محافظة الغربية، تجرى داخل 693 مقرا انتخابيا على مستوى مراكز ومدن محافظة الغربية، لاستقبال نحو 3 ملايين و544 ألفا و993 ناخبا وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10-12 ديسمبر الجاري، من بينهم 16 مقرا مخصص للوافدين داخل مراكز محافظة الغربية.