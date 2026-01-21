ألمانيا وإيطاليا تطرحان مقترحات مشتركة لقمة الاتحاد الأوروبي بشأن المنافسة

قدمت ألمانيا وإيطاليا مقترحات مشتركة قبيل قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنافسة المقررة في 12 فبراير المقبل.

وتتضمن الوثيقة تعميق السوق الداخلية الأوروبية التي تضم نحو 450 مليون مستهلك، وتسريع إجراءات الموافقات للشركات والمواطنين، وإلغاء اللوائح القانونية التي تفرض أعباء على الاقتصاد.

وجاء في الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، والمقرر إرسالها قبل القمة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، أن الهدف هو ضمان "النمو والاستقلالية الاستراتيجية وتقليل الهشاشة أمام الصدمات الخارجية".

وتعكس الوثيقة المشتركة رغبة البلدين في تعزيز التعاون. ومن المقرر أن يسافر المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدد من وزراء حكومته بعد غد الجمعة إلى روما لإجراء مشاورات حكومية ألمانية-إيطالية. وستتناول المحادثات، إضافة الى ملف المنافسة، تعميق التعاون في سياسات الدفاع والهجرة.

وتتوقع ألمانيا وإيطاليا - بحسب الوثيقة - أن يؤدي تعميق السوق الداخلية إلى دفع نمو الناتج الإجمالي المحلي في البلدين بنسبة تتراوح بين 2 و3%، بل وبنسبة تصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذه القيمة في بعض الدول الأعضاء الأخرى. وتسعى الدولتان إلى التوصل إلى اتفاق بين قادة الاتحاد الأوروبي حول إزالة الحواجز التجارية في مجالات استراتيجية مثل الخدمات والطاقة وأسواق رأس المال والقطاعين الرقمي والاتصالات.

كما تدعو الوثيقة الى اعتماد سياسة تجارية أكثر طموحا داخل الاتحاد الأوروبي. ويعد اتفاق التجارة مع دول "ميركوسور" في أمريكا اللاتينية خطوة أولى فقط في هذا الاتجاه. وجاء في الوثيقة: "نحتاج إلى مزيد من الطموح، مزيد من التركيز ومزيد من السرعة".