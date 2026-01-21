التعاون الإسلامي: اقتحام إسرائيل مقر الأونروا بالقدس تصعيد خطير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصفت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، اقتحام إسرائيل مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس، بأنه "تصعيد خطير".

وأدانت المنظمة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، "بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام وهدم منشآت تابعة لمقر الوكالة".

وأكدت أن ذلك يمثل "انتهاكاً صارخا" لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946.

وأضافت المنظمة أن "استهداف الاحتلال لمقر الأونروا في القدس المحتلة يأتي في إطار محاولاته غير القانونية لتصفية قضية اللاجئين عبر تقويض وجود الأونروا ودورها الحيوي".

وأشارت إلى أن الأونروا تشكل شاهداً على التزام المجتمع الدولي تجاه مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت دعوتها المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية ولاية الأونروا ومنشآتها وموظفيها.

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي بـ"إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي".

والثلاثاء، أفاد شهود عيان للأناضول بأن طواقم إسرائيلية اقتحمت مقر الأونروا بحي الشيخ جراح في القدس برفقة جرافة، وشرعت في هدم مبان متنقلة وقائمة.

وأوضح الشهود أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اقتحم أيضا الوكالة الأممية، فيما رفعت القوات المقتحمة علم إسرائيل على مقرها بدلا من علم الأمم المتحدة.

ويعد هذا الاقتحام هو الثاني للمقر في أقل من شهر، إذ جرى الأول في 23 ديسمبر الماضي، وتخلله رفع القوات للعلم الإسرائيلي أيضا، ما أثار غضب الوكالة الأممية آنذاك.

ومطلع 2025 أخلت الأونروا مقرها الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها في القدس بموجب قانون أقره الكنيست (البرلمان).