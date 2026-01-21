قالت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الأربعاء، بكتل هوائية صحراوية وامتداد لمرتفع جوي يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بما يتراوح بين درجتين إلى 3.

وتوقعت أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة، فيما تتراوح على محافظات الصعيد ما بين 28 إلى 29 درجة، لتسود أجواء شتوية دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وذكرت أن الصغرى تشهد كذلك ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة، مقارنة بالليالي الماضية، لتسود أجواء باردة مساء على أغلب الأنحاء.

ونوهت أن السواحل الشمالية الغربية ومنطقة الصحراء الغربية تشهد اليوم نشاط رياح، قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة والتأثير على الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أن المحافظات الداخلية قد تشهد بعض الأتربة العالقة في الجو.

وأشارت إلى أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري تشهد اليوم، فرص أمطار خفيفة، موضحة أنها تمتد بفرص ضعيفة على المناطق الداخلية كجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وأكدت أن الأجواء اليوم مستقرة ومعتادة خلال هذا الوقت من العام، متوقعة استمرار الارتفاع الطفيف درجات الحرارة على مدار الـ5 أيام المقبلة، إذ تتراوح العظمى على القاهرة ما بين 22 إلى 23 درجة.

ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بالدفء وأشعة الشمس خلال فترات النهار، وتخفيف نوعية الملابس – خاصة فترات الليل – والمتابعة اليومية للنشرات الجوية.