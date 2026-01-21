حماس: الاحتلال عطل مرارا مساعي البحث عن جثمان أسيره الأخير

قال الناطق الرسمي باسم حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» حازم قاسم، إن الحركة قدمت ما لديها من معطيات حول جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير، وتعاطيت بإيجابية مع كل الجهود المبذولة للبحث عنه.

ونوه في تصريحات عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، أن «الاحتلال عطّل مرارًا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر».

وأضاف: «نضع الوسطاء بصورة مباشرة في جهودنا مع فصائل المقاومة، للوصول إلى جثمان الأسير الأخير».

وأشار إلى أن «الحركة مستعدة للتعاون مع الوسطاء والدول الضامنة في أي جهود تؤدي إلى العثور على جثمان الأسير الأخير».

ولفت إلى أن «إسرائيل تتعمّد استغلال عدم العثور على الجثمان للتهرّب من استحقاقات المرحلة الأولى».

وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن بلاده «تعتقد أنها تعرف مكان وجود جثة ران غفيلي، آخر رهينة في قطاع غزة»، وهو رقيب أول في شرطة الاحتلال، قُتل خلال أحداث أكتوبر 2023.

وجاءت تصريحات ترامب، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، أثناء استعراضه حصيلة إنجازات إدارته في عامها الأول، مشيرًا إلى «تقدم ملحوظ في هذا الملف بعد تعثر طويل».

وأضاف ترامب: «لم يتبقَّ سوى واحد، ونعتقد أننا نعرف مكانه. كان من الصعب تصور الوصول إلى هذه المرحلة، لكنهم باتوا قريبين جدًا من ذلك».

وفي رد فعل على تصريحات ترامب، دعا والدا غفيلي، الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي إلى «تكثيف الضغوط بكل الوسائل الممكنة لإجبار حركة حماس على إعادة جثمان نجلهما»، بحسب ما ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».