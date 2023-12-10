محافظة قنا: لم نرصد أي شكاوى أو خروقات في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تابع سير العملية الانتخابية في يومها الأول بكل اللجان على مستوى المحافظة، من خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، والمنعقدة بمركز السيطرة للشبكة الوطنية والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بعضوية كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا وجه بتقديم كل أوجه الدعم اللوجيستية للناخبين، للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لم ترصد أية شكاوى او خروقات من شأنها تعكير صفو العملية الانتخابية.

وجدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، دعوته للمواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية، خلال اليومين القادمين باعتبار ذلك واجب وطني، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتأسيس الجمهورية الجديدة وإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين.