تراجع سهم (نيفيديا) الأمريكية بعد فتح الصين تحقيق في اتهامها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

تراجع سعر سهم شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية( نيفيديا) في تعاملات اليوم الاثنين بعد إعلان الصين فتح تحقيق في اتهام الشركة بانتهاك قوانين حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الصينية.

وقالت السلطات الصينية في بيان موجز إن التحقيق سيركز على صفقة استحواذ نيفيديا على شركة صناعة معدات الشبكات ونقل البيانات ميلانوكس عام 2019 مقابل 9ر6 مليار دولار.

وتراجع سعر سهم نيفيديا اليوم بنسبة 3% تقريبا، لكنه مازال أعلى بنسبة 179% عن مستواه في بداية العام الحالي.

وبفضل تخصصها في إنتاج الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تشهد نموا قويا في الطلب عليها، أصبحت نيفيديا من أكبر الشركات المسجلة في سوق الأسهم الأمريكية.

وارتفع سعر سهم الشركة الموجودة في ولاية كاليفورنيا خلال العام الحالي مع ارتفاع إيراداتها وأرباحها بفضل الطلب القوي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبحسب شركة فاكت ست فإن حوالي 16% من إيرادات نيفيديا تأتي من الصين لتصبح ثاني أكبر مصدر لإيراداتها بعد الولايات المتحدة.

من ناحيته، قال متحدث باسم الشركة الأمريكية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "يسعدها الرد على أي أسئلة قد تكون لدى السلطات الرقابية عن أعمالنا".

يذكر أن أحدث نتائج نيفيديا المالية أشارت إلى تحقيق إيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغت 08ر35 مليار دولار بزيادة نسبتها 94% عن الفترة نفسها قبل عام وسجلت 12ر18 مليار دولار. كما بلغت أرباحها ربع السنوية 31ر19 مليار دولار بزيادة عن ضعف أرباح الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 24ر9 مليار دولار.

وقفزت القيمة السوقية للشركة إلى 5ر3 تريليون دولار لتتجاوز قيم ة إمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت، وتصبح لفترة قصيرة أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية قبل أن تستعيد شركة الإلكترونيات آبل اللقب.

ويأتي التحقيق الصيني مع نيفيديا بعد تقرير نشره موقع ذا إنفورميشن في وقت سابق عن تحقيق وزارة العدل الأمريكية في شكاوى من منافسي نيفيديا من إساءة استغلال موقعها المسيطر في سوق الرقائق. وبحسب الشكاوى، تهدد نيفيديا عملائها الذين يشترون منتجاتها ومنتجات منافسيها في الوقت نفسه.