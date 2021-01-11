افتتاح 7 مراكز في إنجلترا للمساعدة في تعزيز حملة التطعيم ضد كورونا

افتتحت السلطات البريطانية، 7 مراكز تطعيم كبيرة في إنجلترا لمساعدة البلاد على الوصول إلى هدفها المتمثل في تطعيم اكثر من 12 مليون شخص بحلول 15 فبراير.



وتقع المراكز المنتشرة في شمال وشرق وجنوب وغرب إنجلترا، في أماكن ذات أهمية في كل منطقة، مثل مضمار إبسوم لسباق الخيل في سوري، على بعد 22 كيلومترا جنوب غرب لندن، والذي يستضيف سباق خيول سنويا تحضره الملكة اليزابيث الثانية.



وقالت خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا لـ(د.ب.أ)، إنها لا تستطيع في الوقت الحالي تأكيد عدد الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم في المراكز كل يوم، حيث بدأوا فقط الساعة 0800 بتوقيت جرينتش، ولكن من المتوقع تطعيم "الآلاف" كل أسبوع.



وقبل افتتاح المراكز، كانت اللقاحات تعطى في المستشفيات ودور رعاية المسنين وعيادات الأطباء، وسيستمر استخدام هذه المواقع بجانب المراكز الجديدة.



ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الصيدليات في إعطاء جرعات اللقاح في وقت لاحق من هذا الأسبوع.