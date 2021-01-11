فريق صحة أممي يزور الصين للتحقيق في أصل كورونا 14 يناير الجاري

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، عبر موقعها على الإنترنت اليوم الاثنين، أنه سوف يُسمح لفريق خبراء تابع لمنظمة الصحة العالمية بزيارة الصين في 14 يناير؛ للتحقيق في أصول فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن تأكيد الموعد يأتي بعد توبيخ علني نادر من جانب المدير العام للمنظمة، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن خيبة أمله من تأجيل الصين للإذن النهائي لدخول الخبراء، حتى بينما شرع بعض أفراد الفريق في السفر.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، بأن التحقيق في تتبع الأصول سيجري بالاشتراك مع خبراء صينيين بعد وصول فريق الخبراء، دون مزيد من التفاصيل. وليس من الواضح ما إذا كان سيتم السماح لفريق الخبراء بزيارة ووهان، المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة.

وبسبب الانتقادات الموجهة إلى الصين للتستر في البداية على حجم الأزمة، تدفع الوسائل الرسمية الحكومية والشخصيات الحكومية باحتمال عدم ظهور العامل المسبب للمرض في الدولة الآسيوية فقط.

وكانت زيارة فريق منظمة الصحة العالمية قيد التفاوض منذ شهور، ويعد بيان اليوم الاثنين هو أول تأكيد من الصين على هذا الجهد. وأثارت الانتقادات البارزة من منظمة الصحة العالمية، التي سبق أن اتُهمت بالإفراط في احترام رغبات الصين، القلق من أن بكين تعرقل الجهود الدولية لتعقب أصول جائحة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 1.9 مليون شخص على مستوى العالم.