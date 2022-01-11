يتبع بعض الأشخاص الكثير من العادات السيئة خلال فصل الشتاء، وذلك مثل الرغبة المستمرة في تناول الطعام، والنوم، وعدم تناول الكمية المناسبة للماء؛ لذلك نشر موقع "أيه بي سي نيوز" بعض العادات السيئة الشائعة التي يجب تجنبها خلال فصل الشتاء.

- تجنب ممارسة الرياضة

تعتبر التمارين الرياضية من العوامل الفعالة في خفض التوتر، حيث تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق، ولكن حتى رواد صالة الألعاب الرياضية يمكن أن يفقدوا الدافع عندما تصبح الأيام قصيرة وباردة ورمادية، ويفقدون تعزيز الصحة العقلية معها.

لذلك ينصح بتحديد 30 دقيقة من النشاط اليومي ومحاولة الحفاظ عليها خمسة أيام في الأسبوع كما يتم الحفاظ على موعد الصالون أو الطبيب، والالتزام به بمساعدة اتفاقية لياقة جماعية مع الأصدقاء أو العائلة.

- قضاء بعض الوقت في الخارج

يمكن أن يساعد الخروج في ضوء النهار على الشعور بالتحسن، وذلك لأن أشعة الشمس تعزز الحالة المزاجية ومستويات فيتامين (د) التي تكافح الاكتئاب.

وأثبتت بعض الدراسات، أن الخروج في الظلام يمكن أن يغير النظرة السلبية، لذلك يجب الحرص على قضاء بعض الوقت خارج المنزل خلال فصل الشتاء.

- لا تستخدم واقي الشمس

إذا كنت تخرج بانتظام في الأشهر الباردة، فهذا رائع، ولكن يجب الحرص علي وضع واقي الشمس باستمرار، خشية أن ينتهي بك الأمر مع حروق الشمس المؤلمة، حيث قال راجاني كاتا، أستاذ الأمراض الجلدية في كلية بايلور للطب: "حتى في يوم غائم، لا يزال بإمكانك الحصول على درجة كبيرة من التعرض للشمس، لذلك يجب الحرص على وضع واقي الشمس بصورة يومية".

- أن تكون غير اجتماعي

تظهر الأبحاث أن التواصل الاجتماعي يجعل الأشخاص أكثر سعادة، حيث أن عضويات المجموعة تمنع الاكتئاب، لذلك إذا كنت تفضل الركض الفردي، فحاول الركض مع مجموعة مرة واحدة في الأسبوع، أو كما قال الدكتور دوسيت: "أبحث عن نشاط تستمتع به أنت وصديقك، سواء كان الأعمال الخشبية أو أفلامًا مستقلة، وخصص وقتًا له معًا مرة واحدة على الأقل شهريًا".

- كثرة النوم

يتوقف الروتين الصحي على النوم مهما كان الوقت من العام؛ لذلك يوصي الخبراء بالنوم من 7 إلى 8 ساعات في الليلة، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ونشرت في دورية Sleep فإن الاستلقاء في السرير الدافئ لجلسات النوم الماراثونية يمكن أن يضر أكثر مما ينفع، حيث يزيد النوم المفرط من خطر الإصابة بالاكتئاب.

وربطت الأبحاث الإضافية بين النوم أكثر من 8 ساعات في الليلة وبين زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وزيادة الوزن ومرض السكري.

- الإفراط في تناول الأطعمة

أكدت ليزا ساسون أستاذة التغذية السريرية المساعدة في جامعة نيويورك: تناول الأوعية المقاومة للحرارة النشوية يمكن أن يجعل الشتاء أقل كآبة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يجعلك تشعر بالخمول، حيث يتعامل جسمك مع الكربوهيدرات المكررة مثل الحبوب عالية المعالجة كما لو كانت سكريات، فيتم هضمها وامتصاصها بسرعة.

- لا ترطيب بما فيه الكفاية

حتى إذا كنت تتجنب الاستحمام بالماء الساخن، فمن المؤكد أن البشرة تتعرض إلى الجفاف والحكة إذا لم تقم بترطيبها؛ وذلك بسبب الظروف الخارجية وغسل اليدين اللازم لدرء جراثيم البرد والإنفلونزا، لذلك يجب الحرص علي الترطيب المستمر لليدين والوجه؟.