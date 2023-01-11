موسكو: تدريب الأوكرانيين لتشغيل أنظمة باتريوت يؤكد تورط الولايات المتحدة

اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن قرار وزاة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بتدريب الجيش الأوكراني على تشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت "يؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع في أوكرانيا".

وأضاف أنتونوف للصحفيين أثناء تعليقه على الدورة التدريبية القادمة في الولايات المتحدة للجنود الأوكرانيين لتشغيل أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت: " قرار الإدارة العسكرية الأمريكية بتنظيم دورة تدريبية في فورت سيل في أوكلاهوما هو تأكيد آخر لمشاركة واشنطن الفعلية في الصراع الأوكراني إلى جانب المجرمين النازيين من كييف"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت البنتاجون إن تدريب القوات الأوكرانية على نظام صواريخ باتريوت سيبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وإن واشنطن تدرس إحضار الأوكرانيين إلى الولايات المتحدة للتدريب على منظومات باتريوت، بالإضافة إلى التفكير في التدريب في الخارج أو المزج بين الإثنين.