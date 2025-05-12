قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان اليوم الاثنين، إن إسرائيل غير ملتزمة بأي وقف لإطلاق النار أو إطلاق سراح أسرى، وإنما فقط ممر آمن للإفراج عن عيدان ألكسندر.

وأضاف: "المفاوضات لإطلاق سراح أسرى آخرين ستستمر في حين تجري الاستعدادات لتكثيف القتال في غزة".

وأوضح نتنياهو، أن الإفراج المتوقع عن عيدان جاء نتيجة الضغط العسكري المكثف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة، وليس ضمن أي صفقة تبادل أو تفاهم سياسي، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكر أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح أسرى آخرين ستتواصل، لكن ذلك سيتم بالتزامن مع استعدادات الجيش لتكثيف العمليات العسكرية في غزة خلال الفترة المقبلة.