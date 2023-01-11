رئيس الوزراء العراقي: نعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن العراق يعتمد مبدأ العلاقات المتوازنة مع دول الجوار، ويطرح أفكاراً لتحقيق شراكات اقتصادية ليكون من خلالها نقطة التقاء لدول المنطقة وفقا للمصالح المشتركة للجميع.

وقال السوداني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية - : "إن عصابات داعش موجودة في سوريا وهناك خلايا موجودة في العراق وجهودنا مستمرة في متابعة هذه الخلايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وأيضا استقرار الوضع في سوريا سينهي وجود عصابات داعش الإرهابية".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أنه سيزور ألمانيا /الأربعاء/ بعد القادم تلبية لدعوة المستشار الألماني أولاف شولتس لتعزيز آفاق التعاون والشراكة الاقتصادية فضلا عن الملفات الأخرى التي تتعلق بالتنمية البشرية ومعالجة التغيرات المناخية واستمرار التعاون الأمني وتعزيز تواجد الشركات الألمانية الاستثمارية في العراق.

وأوضح السوداني أنه "بحكم إمكانيات العراق وخططه المستمرة لزيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز فبالإمكان تلبية حاجات ألمانيا من الطاقة في ظل الظروف التي تعاني منها السوق عالمياً وارتفاع مستوى الطلب الذي أدى إلى زيادة الأسعار والعراق قادر على أن يلبي حاجة ألمانيا والسوق عالمياً".

وأكد أن العراق يتبنى النهج الديمقراطي ويشجع كل دول المنطقة والعالم على تطبيقه.. قائلا: " نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة وبالمقابل لا نسمح للآخرين أن يتدخلوا بشؤوننا".

وعن الموقف من الحرب الروسية – الأوكرانية قال السوداني: إن "آثار الحرب لم تتوقف عند حدود الدولتين ولا حتى أوروبا وإنما العالم بأسره وعانينا في العراق من هذه الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وأثرت علينا بشكل واضح، لذلك دائما موقفنا يدعم الحوار والتهدئة".