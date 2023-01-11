إدارة الطيران الفيدرالية: تأجيل 760 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة وإلغاء 91

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أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، اليوم الأربعاء، عن تأجيل 760 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة وإلغاء 91 أخرى.

وأرجعت الإدارة، تأجيل الرحلات الجوية في مواقع متعددة بجميع أنحاء الولايات المتحدة، إلى أعطال أصابت حواسيبها الآلية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس».

وأجلت 760 رجلة داخل وخارج الولايات المتحدة، في حوالي الساعة 6:30 بالتوقيت الشرقي، وفقًا لموقع تتبع الرحلات الجوية FlightAware.

وقالت الإدارة في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها تعمل على استعادة إشعار نظام المهمات الجوية.