فتح نادي الهلال السعودي، خط المفاوضات مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتدريب الفريق خلال الفترة القادمة، حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت في وقت سابق، إلى تفكير إدارة نادي الهلال في الإطاحة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز من القيادة الفنية للفريق، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

ووفقًا للصحفي الإسباني الموثوق «خوسيه فليكس»، فإن لويس إنريكي منح موافقته المبدئية لإدارة الهلال السعودي، بشأن توليه القيادة الفنية للفريق حال الإطاحة بـ دياز.

وأضاف الصحفي الإسباني فليكس أن إنريكي قد يقود فريق الهلال في نهائيات كأس العالم للأندية 2022، مشيرًا أن وكيله يتواجد حاليًا في السعودية للتفاوض مع إدارة الزعيم.

يُذكر أن لويس إنريكي رحل عن القيادة الفنية لمنتخب إسبانيا عقب توديع نهائيات كأس العالم 2022، كما أنه تولى القيادة الفنية لنادي برشلونة الإسباني في وقت سابق.

وفي سياق متصل، سيشارك فريق الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة بين 1 حتى 11 من شهر فبراير القادم.