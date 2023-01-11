كشف برنامج "حساب المواطن" السعودي، الذي يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مساء الثلاثاء، أن أكثر من 11 مليون سعودي حصلوا على دعم قدرة 6ر3 مليارات ريال (الدولار يعادل 75ر3 ريال سعودي) خلال شهر يناير الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن برنامج حساب المواطن أودع مساء الثلاثاء مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين.

وذكر مدير عام البرنامج وليد الأسمري أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين بلغ 1ر11 مليون مستفيد وتابع، مشيرا إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ أكثر من 145 مليار ريال.

وأوضح أن 76% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة.

وأعلن الأسمري أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1848 ريالا.

وأضافت (واس) أن "الدفعة أودعت في حساب المواطنين بعد توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باستمرار الدعم الإضافي للمستفيدين لثلاثة أشهر حتى دفعة شهر مارس 2023؛ بهدف تمكين المستفيدين وحمايتهم من التداعيات الناتجة بسبب ارتفاع الأسعار عالميًّا".

وحساب المواطن هو برنامج رسمي أطلقته السعودية في فبراير 2017، من أجل تعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، وتخفيف الأعباء عنهم.