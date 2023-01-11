المجلس الرئاسي اليمني يدعو إلى تدخل دولي عاجل لإنقاذ الاقتصاد

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طالب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، اليوم الأربعاء، بتدخل دولي عاجل لإنقاذ اقتصاد البلاد المنهار.

وقال الزبيدي، في بيان صحفي اليوم، إنه استقبل في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض ريتشارد أوبنهايم سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، وناقش معه المستجدات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمديد الهدنة والجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام في المنطقة في ظل التصعيد المستمر للمليشيات الحوثية ورفضها كل مبادرات السلام.

وأضاف البيان، أن اللقاء تطرق إلى الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن جراء الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد.

وطالب الزُبيدي المجتمعين الإقليمي والدولي بـ"تدخل عاجل لإنقاذ الوضع الاقتصادي المنهار في اليمن"، مُشيرا إلى أن السلام الحقيقي يبدأ من إنقاذ حياة المواطنين، وحماية المنشآت الاقتصادية من الاعتداءات الحوثية الإرهابية التي وضعت حياة الملايين على المحك.

كما طالب بريطانيا بـ"لعب دور أكبر في حشد الدعم الاقتصادي لليمن وتقديم مزيد من الدعم لحماية المنشآت الإقتصادية بما يمكن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من استئناف عملية إنتاج وتصدير النفط".

ودعا الحكومة البريطانية والدول العشر الراعية للعملية السياسية في اليمن للإسراع إلى فتح سفاراتها في العاصمة عدن.

وأكد السفير البريطاني دعم حكومة بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وللمساعي الدولية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى عملية سياسية شاملة تنهي الصراع وتؤسس لسلام عادل ومستدام في المنطقة.

وأشار حرص الحكومة البريطانية على دعم كافة الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد ودعم حكومة اليمن للقيام بواجباتها في توفير الخدمات للمواطنين.

وتأتي تصريحات الزبيدي مع استمرار تراجع العملة المحلية اليمنية مقابل الدولار، وتواصل توقف تصدير النفط جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية واقعة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليا.