إسرائيل تقر باستمرار قدرة إيران على إطلاق الصواريخ

متحدث عسكري: الجيش "يعمل باستمرار على تدمير قدرات الإطلاق والقصف الإيرانية"

أقر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن إيران لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ، رغم القصف الذي طالها منها، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة.

وقال إيفي ديفرين، في مؤتمر صحفي: "هذا الصباح، أُطلقت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة من إيران على إسرائيل، ومن بين المواقع التي قُصفت "مستشفى سوروكا" في منطقة بئر السبع جنوب البلاد".

وزعم المتحدث أن "النظام الإيراني يتعمد قصف مستشفى بهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا".

وأضاف: "نواصل ونعمل باستمرار على تدمير قدرات الإطلاق والقصف الإيرانية تجاه أراضينا من ناحية، وتعزيز دقة قدرات دفاعنا الجوي التي تعمل على رصد التهديدات المستمرة لإسرائيل من ناحية أخرى".

وفي إشارة إلى سقوط صواريخ اليوم ومطالبته الإسرائيليين بالالتزامات بتعليمات الجبهة الداخلية التابعة للجيش، قال ديفرين: "شهدنا تكرر ذلك اليوم. أكرر، الدفاع ليس محكمًا، التزموا بالتعليمات".