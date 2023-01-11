أكد مروان عطية، المنضم حديثا لصفوف الأهلي، أنه حقق حلم حياته بالانتقال إلى صفوف الأهلي، ويتطلع إلى تحقيق مسيرة كبيرة مع الفريق للتتويج بكل البطولات في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه بدأ ممارسة الكرة في سن السابعة، إلى أن انتقل لصفوف نادي الاتحاد السكندري الذي يكن له كل الاحترام والتقدير، مرجعًا له الفضل في تألقه وظهوره بالشكل المميز الذي ساعده على الانضمام إلى الأهلي، موجهًا الشكر إلى إدارة الاتحاد التي لم تقف في طريقه وساعدته على الانتقال إلى الأهلي.

وأشار إلى أنه تلقى العديد من العروض من أندية محلية وخارجية، ولكن كان قراره الأول هو اللعب للأهلي الذي يعشقه منذ الصغر، ويعتبر اللعب له شرفا لأي لاعب، وقال إنه ينتمي إلى عائلة تشجع الأهلي، وأنه كان يتمنى أن يرتدي قميص الفريق منذ الصغر، ولهذا لا يمكن أن يصف شعوره عندما تلقى مكالمة من وكيله يخبره فيها برغبة الأهلي في التعاقد معه، والتي لم يتردد بعدها في الموافقة عليه.

وأضاف مروان عطية أنه لم يفكر في الأمور المالية، وإنما كان يهمه فقط إتمام المفاوضات وتحقيق حلم حياته بارتداء قميص نادي القرن الإفريقي، وقال إنه يرتبط بعلاقات وطيدة مع العديد من اللاعبين في الأهلي، خاصة عمار حمدي الذي قضى فترة إعارة في نادي الاتحاد، وكذلك أكرم توفيق، لافتا إلى أنه يثق في أن الأجواء داخل الأهلي ستساعده على الانسجام والتأقلم بشكل سريع.

مسئولية كبيرة

وقال: «أنا جاهز للتحدي، وأعلم جيدا أن ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة، وهناك الكثير من الضغوط داخل الملعب وخارجه، ولكني جاهز لها خاصة أنني لعبت لفترة طويلة في نادي الاتحاد السكندري صاحب الجماهيرية والشعبية الكبيرة، وبالتأكيد الأمور هنا في الأهلي مختلفة والطموحات أكبر».

وأضاف: «أجيد اللعب في مركزي6 و 8، كما أنني لعبت عددا كبيرا من المباريات في مركز الظهير الأيمن، وبالتأكيد جاهز لتوظيفي في أي مكان يراه الجهاز الفني.. وعموما أنا متحمس للغاية، وأتمنى أن أكون إضافة حقيقية للفريق».

وانتقل مروان للحديث عن المنافسة مؤكدا أن الأهلي يضم أسماء كبيرة، وأن خط وسط الفريق تحديدا يضم لاعبين أصحاب خبرات وأنه يتمنى الاستفادة منهم وأن يكون على قدر مسئولية اللعب للفريق، وأن يصبح إضافة لهم خلال الفترة القادمة.