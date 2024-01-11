شدد رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني السفير محمد عريقات، على أهمية الجلسة التي تعقدها محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إن الجلسة مهمة للشعب الفلسطيني والعالم أجمع، معربًا عن أمله في اتخاذ المحكمة قرارات صائبة تصب في صالح الشعب.

وتمنى أن توجه المحكمة بوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، موضحًا أن «السلطة الفلسطينية والمجلس الأعلى، توجها بملفات إلى محكمتي العدل والجنائية الدوليتين منذ فترة طويلة، حتى تقاضيا حكومة الحرب على الجرائم المرتكبة بحق أهل غزة والضفة الغربية».

وعقب على عدم توقيع إسرائيل على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، بقوله: «هل يتوقع أحد من مجرم أن يوقع على شهادة تثبت إنه مجرم».

وأشار إلى أن «الحكومات الإسرائيلية المتتالية حكومات عصابات تمارس الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة».

وأضاف: «هذه حكومة حرب دائمة على مدار 24 ساعة تمارس حرب إبادة ضد أبناء شعبنا في الأراضي المحتلة، ولن توقع على نظام أو قانون أو معاهدات دولية».

https://youtu.be/sbsXaH-G7_I

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.