

نظم فرع ثقافة أسيوط، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة أسيوط احتفالية بمناسبة العام الجديد تضمنت عرض مسرح العرائس للأطفال، تلاه عرضا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، تضمن باقة متميزة من أغاني الطرب الأصيل التي تفاعل معها الجمهور ومنها "الطير المسافر، يا مسهرني، من حبي فيك يا جاري، الحلوة داير شباكها" بحضور الإعلامي الدكتور محسن حفني، وسهير القلاوي، ونخبة من الأدباء والمثقفين.

ونظم المركز الثقافي للطفل بمنفلوط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لقاء بعنوان "ميلاد عيسى عليه السلام" بمدرسة جمال عبد الناصر، تحدث خلاله الشيخ زكريا عثمان، عن معجزة ميلاد المسيح الذي جاء للبشرية برسالة تحمل الخير والمحبة والسلام، هذا إلى جانب لقاء مماثل شهدته مكتبة فزارة الثقافية قدمه وجيه محيي الدين.

من ناحية أخرى شهد الفرع مجموعة من الفعاليات المتنوعة لرواد مواقعه التابعة، حيث أعد بيت ثقافة القوصية لقاء بعنوان "فضل الصيام في شهر رجب" تحدث خلاله الشيخ محمد صلاح، عن أفضل الأعمال في شهر رجب، مشيرا إلى ضرورة اغتنام العبادات في هذا الشهر، وأبرزها الصيام والصلاة، والإكثار من إخراج الصدقات، والاستغفار وتلاوة القرآن استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهدت مدرسة الأنصار الابتدائية محاضرة بعنوان "تنمية مهارات ذوي القدرات الخاصة" تحدث خلالها علي حسن عن مفهوم الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأطفال ذوي القدرات الخاصة.

وأكد في حديثه ضرورة تغيير النظرة السلبية للمجتمع نحو الطفل المعاق، ومحاولة دمجه في المجتمع من خلال اكتشاف مهاراته والعمل على تنميتها.

وأقام بيت ثقافة منفلوط محاضرة بعنوان "الزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع" تناول خلالها الدكتور محمد السماني، أسباب المشكلة السكانية، وجهود الدولة المبذولة لحلها.

وواصل قصر ثقافة البداري تقديم سلسلة محاضرات التنمية البشرية، حيث أقيمت محاضرة بعنوان "فن الثقة بالذات" قدم خلالها محمد أبو رحمة عدة نصائح للحضور من أجل زيادة الثقة بالنفس، بينما تناولت أسماء البدري مبادئ الإسعافات الأولية في المواقف الطارئة، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم بمكتبة صلاح شريت بريفا.