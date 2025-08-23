باكستان ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسلت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية، بالتعاون مع مؤسسة الخدمات، اليوم، شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية جديدة إلى قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.

وبحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة، هبطت طائرة مستأجرة من باكستان تحمل 100 طن من إمدادات الإغاثة، اليوم، في مطار العريش الدولي.

وتستلم مسؤولون من سفارة باكستان في القاهرة شحنة الإغاثة، حيث سلموها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى الفلسطينيين في غزة.

وتواصل باكستان حكومة وشعبا، بمساهمة من مؤسسة الخدمات، تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

وبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها حكومة وشعب باكستان لسكان غزة حتى الآن 1915 طنًا. وهناك شحنات أخرى في طريقها، وسيتم تسليمها خلال الأيام القادمة للفلسطينيين داخل غزة.