أوكرانيا: هجمات صاروخية روسية مكثفة تستهدف خاركيف

أبلغت السلطات المحلية في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا مرة أخرى عن هجمات صاروخية روسية مكثفة.

وأفادت تقارير بإصابة تسعة أشخاص على الأقل في القصف مساء الأربعاء، وهاجم الجيش الروسي بصواريخ مضادة للطائرات من طراز (إس 300) المحولة، حسبما كتب الحاكم العسكري في خاركيف أوليه سينيهوبوف على تليجرام.

وقال في منشوره إن هدفا مدنيا أصيب بأضرار لكنه لم يقدم في البداية مزيدا من التفاصيل. وبالإضافة إلى خاركيف ، تم الإبلاغ عن قصف من منطقتي دونيتسك ودنيبروبتروفسك في المساء.

وبعد عامين تقريبا من بدء روسيا حربها ضد أوكرانيا، تقصف موسكو حاليا الدولة المجاورة بالصواريخ وصواريخ كروز والطائرات القتالية المسيرة.

وغالبا ما يتم استهداف خاركيف، التي تبعد حوالي 30 كيلومترا فقط عن الحدود مع روسيا. وقبل حلول العام الجديد مباشرة ، هز المدينة هجوم عنيف بشكل خاص أصيب فيه عشرات الأشخاص.