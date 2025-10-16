الحوثيون يعلنون تعيين المداني رئيسا لهيئة الأركان خلفا للغماري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين اليوم الخميس، تعيين يوسف حسن المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة التابعة للجماعة، خلفاً لمحمد الغماري.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بنسختها الحوثية، "‏صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى(تابع للحوثيين) رقم (25) لسنة 1447هـ نصت المادة الأولى منه بتعيين اللواء الركن يوسف حسن إسماعيل المداني رئيسا لهيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي".

‏ونصت المادة الثانية من القرار، وفقاً للوكالة، بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

والمداني هو قائد المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجماعة، وهو أحد أبرز القيادات الميدانية الحوثية، ويرتبط بالمصاهرة مع زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجماعة مقتل اللواء الركن محمد الغماري، رئيس هيئة أركان قواتها دون تحديد زمان ومكان مقتله.

واكتفت الجماعة بالإشارة إلى أن الغماري قتل خلال "عمله الجهادي ضمن قافلة الشهداء على طريق القدس".

ويرجح مقتل الغماري في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعاً للجماعة في العاصمة صنعاء.

وكانت إسرائيل قد شنت عدة غارات على العاصمة صنعاء خلال الشهرين الماضيين، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين.

وسبق أن اعلن الحوثيون مقتل رئيس حكومتهم أحمد الرهوي، وعدد من الوزراء خلال اجتماع لهم نهاية شهر أغسطس الماضي جراء تلك الغارات، دون أن يتطرقوا حينها إلى مصير الغماري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب الهجوم، إن سلاح الجو شن ما أسماه"هجوماً دقيقاً" على موقع عسكري للحوثيين استهدف فيه رئيس أركان الحوثيين.