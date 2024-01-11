إيران تعلن مسئوليتها عن احتجاز ناقلة نفط أمريكية في خليج عمان

أعلنت إيران، اليوم الخميس، مسئوليتها عن احتجاز ناقلة نفط خام أمريكية في خليج عمان، كانت تعرضت لحادث في وقت سابق أمام سواحل سلطنة عمان، وانقطع الاتصال بها.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن احتجاز السفينة جاء بناء على أمر من القضاء الإيراني، موضحة أن سلاح البحرية الإيراني، مصادرة الناقلة.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، سيطرة مسلحين يرجح أنهم جنود إيرانيين على ناقلة نفط في بحر عمان.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الحادث وقع على بعد حوالي 50 ميلا بحريا من سواحل مدينة صحار بسلطنة عمان، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت أن ما بين أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين يرتدون زيا عسكريا أسود وأقنعة سوداء صعدوا على متن ناقلة نفط، مشيرة إلى فقدان الاتصال بعد ذلك بناقلة النفط التي توجهت نحو السواحل الإيرانية.

من جهة أخرى، قالت شركة "تانكر تراكرز" لتعقب السفن، إن الحادث يتعلق بالسفينة "سانت نيكولاس"، التي كانت تعرف باسم "السويس راجان"، وكانت موضوع خلاف بين واشنطن وطهران، بحسب قناة "الشرق" السعودية.

وكثف الحوثيون الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من اليمن، في الأسابيع الأخيرة، هجماتهم في البحر الأحمر، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويستهدفون سفناً تجارية يشتبهون في ارتباطها بإسرائيل أو اتجاهها إلى موانئ إسرائيلية قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.