ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل ترتكب أعمال إبادة منذ عقود وفرضت حصارا على قطاع غزة

أعرب ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عن امتنانه لمحكمة العدل الدولية، على عقد جلسة النظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، في أقرب وقت ممكن.

وقال في كلمة، أمام أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، اليوم الخميس، إن إسرائيل ترتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارا على قطاع غزة.

وأضاف: «نلاحظ النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني عبر الاستعمار الإسرائيلي منذ عام 1948، يتم تشريد وشرذمة وتقسيم الشعب الفلسطيني، وحرمانهم من الحقوق المتعارف عليها دوليًا، وعلى رأسها حق تقرير المصير وعودة اللاجئين إلى دولتهم».

وأشار إلى «التمييز العنصري والممارسات المسممة التي مارستها إسرائيل لفرض الهيمنة»، قائلًا إن إسرائيل ارتكبت انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان وأفلتت من العقاب على مدار عقود.

ونوه أن «إسرائيل تكثف جرائمها الدولية بحق فلسطين»، مضيفًا: «جنوب إفريقيا تدرك أن أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل مرافقة للأعمال غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، ولذلك تقدمت بطلب متعلق بالإبادة الجماعية».

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني عاش 75 عامًا من الفصل العنصري الإسرائيلي، و16 عامًا من الحصار لقطاع غزة الذي وصفه المسئولون الأمميون بأنه سجن مفتوح.

وانطلقت صباح الخميس، أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وتنظر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الخميس، في الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل والتي تتهمها بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتستمع المحكمة بهيئتها المكونة من 15 قاضيا، اليوم، لدولة جنوب إفريقيا وفريقها القانوني على مدار ساعتين، وتُرفع الجلسة للتداول، ويوم غد الجمعة ستستمع لدولة الاحتلال ثم تُرفع الجلسة للنظر في الإجراءات والتدابير العاجلة.