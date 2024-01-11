أحمد السقا يروج لمسلسل العتاولة مع باسم سمرة: صفيه وهتبقى الكبير

استعاد الفنان أحمد السقا، ذكريات فيلم «الجزيرة» مع الفنان باسم سمرة، أثناء الترويج لمسلسلهما الجديد والذي يحمل اسم «العتاولة»، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2024.

ونشر أحمد السقا، عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، صورة له مع باسم سمرة من كواليس مسلسل «العتاولة»، وعلق عليها: «حط يدك فى جيبك.. وطلع مسدسك.. وصفيه يا حسن صفيه.. وهتبقى الكبير».

مسلسل «العتاولة»، من بطولة أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، وزينة، ومي كساب، وهدى الإتربي، وحنان يوسف، ومؤمن نور، وأحمد كشك، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.