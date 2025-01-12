عمرو أديب: تحرير ود مدني حدث مفصلي في الحرب السودانية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تحرير الجيش السوداني مدينة ود مدني حدث مفصلي في الحرب التي تشهدها البلاد.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن تحرير هذه المدينة يمثل تحولًا استراتيجيًّا في هذه الحرب، باعتبار أنها ثاني أهم مدينة بعد الخرطوم.

وأشار إلى أنّ بعض المناطق في مصر شهدت احتفالات من قِبل سودانيين مقيمين في البلاد، بسبب الانتصارات التي حققها الجيش السوداني.

وأوضح أن السودان أصبح بلدًا مدمَّرًا ومقسَّمًا بسبب الحرب المستمرة منذ عدة أشهر بين الجيش السوداني و(ميليشيا) الدعم السريع، مشيرًا إلى أنه حتى الآن توجد مناطق في العاصمة الخرطوم تحت سيطرة الجيش وأخرى في قبضة الدعم السريع.

وفي وقت من السبت، أعلن الجيش السوداني، دخول مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، بعد نحو عام من فقدانها لصالح قوات الدعم السريع.

وقال القائد الميداني الرائد بسام أبو ساطور، في مقطع فيديو نُشر عبر الصفحة الرسمية للجيش على «فيسبوك»: «نحن الآن داخل مدينة ود مدني، وقوات الدعم السريع فرت من المدينة».

من جانبها، أكدت قوات درع السودان، المتحالفة مع الجيش، انسحاب ميليشيا الدعم السريع من ود مدني.