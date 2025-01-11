البحيرة تُفعل خطة الطوارئ لحماية الأرواح والممتلكات من تداعيات الطقس

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توجيهات برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة حالة الطقس والتعامل مع تداعياته.

جاء ذلك بناءً على توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد محافظة البحيرة، بدءًا من اليوم، أمطارًا غزيرة ورياحًا جنوبية غربية شديدة.

وشددت المحافظ على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات في جميع المدن والمراكز، مع تفعيل خطة شاملة للتعامل مع الظروف الجوية. تشمل الخطة:

- المتابعة المستمرة لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار في الشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

- مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

- الانتهاء من تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات عليها، ومتابعة المناسيب بشكل دوري.

- استكمال أعمال الصيانة لمحطات الصرف الزراعي ومراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، مع وقف المخالف منها، خاصة خلال الرياح والأمطار.

- فحص الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإجراء الصيانة الفورية عند الحاجة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكدت المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية لضمان الاستجابة السريعة وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.